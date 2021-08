Drie jaar cel voor Syriëgangster ’vriendin van Laura H.’

De rechter rekent mee dat Siobhan W. al een tijd heeft vastgezetn in een Koerdisch kamp en Turkse vreemdelingendetentie. Maar het gevaar is ng niet geweken van de jonge vrouw, vindt de rechter. Ze lijkt nog steeds het salafisme aan te hangen. Ze wordt daarom ook na haar straf nog regelmatig gecontroleerd.

Justitie geloofde er niets van dat jihadbruid Siobhan W. uit Den Haag zich helemaal afzijdig hield van terroristische organisatie IS in Syrië en Irak, zoals ze zelf beweert. Justitie gaat ervan uit dat ze ondanks ontkenningen drommels goed wist dat haar eerste man een IS-strijder was en welke gruwelen het kalifaat zich schuldig aan maakte. Ze kreeg geld van IS toen haar echtgenoot sneuvelde, had automatische wapens in huis en verspreidde daar foto’s van.

Wel heeft ze een vluchtpoging ondernomen uit het kalifaat samen met haar vriendin Laura H., Nederlands bekendste jihadbruid. Laura ontsnapte, haar vriendin Siobhan W. lukte het niet. Siobhan gaf het uiteindelijk op en bleef tot de laatste snik bij IS, waarna ze in een Koerdisch kamp belandde. Eind vorig jaar kwam ze via Turkije terug naar Nederland.

Jihad-ideologie

Haar vertrek naar het kalifaat was een impulsief besluit, betoogt haar advocate Mirjam Levy. Na aankomst werd ze onaangenaam verrast door de omstandigheden en toen had ze weinig meer te kiezen. „Na drie maanden wilde ze al terug. Toen dat niet lukte, probeerde ze er maar het beste van te maken.”

Volgens Justitie probeerde ze inderdaad te vluchten, maar was dat niet omdat ze afstand nam van IS, maar omdat het leven ondraaglijk werd in het instortende kalifaat. „Ze volhardde in de jihad-ideologie en hangt die nog steeds aan.”

Wietkwekerij in huis

De intelligente Siobhan kreeg een vreselijke start in het leven: ze kreeg te maken met een vechtscheiding, alcoholmisbruik, de ene broer een neo-nazi en de andere aan de cocaïne, een wietkwekerij in huis, haar moeder ziek en in coma, armoede, stelen, de kinderrechter. In 2014 bekeerde ze zich in de salafistische Haagse moskee As-Soennah. Met een vriendin keek ze naar extremistische IS-video’s. Na de aanslag op de Charlie Hebdo-redactie in Parijs kreeg ze slaande ruzie thuis over het geloof en vertrok ze uit huis. Binnen enkele weken tijd was ze getrouwd en vertrok ze in 2015 naar Syrië.

In het psychologisch rapport staat dat ,,de belaste voorgeschiedenis van de verdachte een belangrijke drijfveer lijkt te zijn geweest voor zowel haar bekering als haar uitreis kort daarna. Zij lijkt op zoek te zijn geweest naar (h)erkenning, zingeving, duidelijkheid en warmte; zaken waaraan het haar, in ieder geval in haar beleving thuis ontbrak.’’