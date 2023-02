Weerwind in problemen door privéritjes in burgemeestersauto

Weerwind gebruikte zijn dienstwagen tussen 2017 tot en met 2021 voor privéritten. Volgens Ank Bijleveld, waarnemend burgemeester van Almere, was het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van Weerwind om te weten dat privéritjes niet zijn toegestaan. „Sommige dingen mochten niet, die zijn gebeurd”, aldus Bijleveld. „Daarvoor is iemand zelf verantwoordelijk.”

Wel zegt Bijleveld donderdagavond in de Almeerse gemeenteraad dat ’de controle ook niet goed was’. Jarenlang kwam Weerwind weg met de illegale ritjes, zonder dat ambtenaren aan de bel trokken. Het is onbekend hoeveel privéritten de D66-minister precies heeft gemaakt in zijn tijd als burgemeester. Volgens Bijleveld gaat het in ieder geval om meer dan vijfhonderd kilometer per jaar. Weerwind kan rekenen op een extra aanslag van de Belastingdienst, zo meldt Bijleveld. Volgens haar wordt nu gekeken naar ’een passende fiscale oplossing’.

De tijdelijke opvolger van Weerwind wijst er fijntjes op dat het volgens de gemeentewet ’de taak van de burgemeester’ is om ’integriteit te bevorderen’. „Iedereen moet zelf de wet uitvoeren”, stelt Bijleveld. „Ik kan alleen maar feitelijk vaststellen dat dat niet is gebeurd.”

In een eerste reactie op LinkedIn laat Weerwind – die momenteel ziek thuis zit – weten dat hij zich van geen kwaad bewust was. „Ik heb altijd periodiek bij de gemeente overzichten aangeleverd van het gebruik van de dienstauto voor privéritten of voor vervoer naar nevenfuncties”, schrijft de minister. „Ik heb altijd in de veronderstelling verkeerd dat ik daarmee handelde binnen de geldende regelingen. Ik betreur ten zeerste dat nu blijkt dat dat niet het geval was. Nu dat duidelijk is geworden ben ik uiteraard volledig bereid om mee te werken aan het herstellen van deze omissie.”

Het is politiek gevoelig dat de minister voor Rechtsbescherming regels blijkt te hebben overtreden. Het zou niet de eerste keer zijn dat een bewindspersoon door onjuist reisgedrag in het verleden in politieke problemen komt. Zo moest voormalig staatssecretaris Co Verdaas (PvdA) in 2012 opstappen omdat hij als gedeputeerde in Gelderland in de fout ging met reisdeclaraties en ritjes met zijn dienstauto.