Klooster moet dicht nadat non verliefd wordt op buur

De drie zusters die overbleven, kunnen niet instaan voor de activiteiten op het terrein. Eén van hen is dan ook al ouder dan tachtig. De buurt is niet blij met de beslissing van de kerk. „Een pijnlijke zaak”, zegt de bisschop tegen de Italiaanse krant La Republica.

In het klooster woonden sinds 2015 vier Benedictijnse nonnen. Met regelmaat schoven er pelgrims of toeristen aan, die een nacht door konden brengen in een van de twintig bedden in het gebouw. Op het terrein stonden ook verschillende bungalows. De zuster vulden hun dagen niet alleen met bidden, maar ook met het plukken en verwerken van olijven en vers fruit.

