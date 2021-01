Naakte man gaat er in gestolen politieauto vandoor

De 22-jarige Joshua Shenker lag naakt op de grond toen agenten ter plaatse kwamen. Toen Shenker de agenten in het vizier kreeg, rende hij de weg over in de richting van de politie om vervolgens in een van hun auto’s te springen en er vandoor te gaan. Hoe hij het voertuig binnen kon komen, is onduidelijk, zo meldt ABC.

Lang duurde zijn vlucht niet. Shenker raakte met de auto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. De schade: zo’n 10.000 dollar.

De man is naar het ziekenhuis gebracht om daar aan zijn verwondingen te worden geholpen. Daarna is Shenker gearresteerd voor onder meer het diefstal en het in gevaar brengen van agenten. Waarom hij überhaupt naakt langs de weg liep, is onduidelijk.