Wildvreemde betaalt huur serveerster

In een interview met CNN vertelt Shujana Anthony dat ze met de handen in het haar zit, omdat ze niet weet waar ze de 1100 dollar vandaan moet halen. „Als je bang bent, zie je niets meer behalve de angst.”

Kijker Tami Vaughn was zo geraakt door het verhaal, dat ze contact opnam met de nieuwszender om te laten weten dat zij de huur van Anthony wel wilde betalen. „Het raakte me om te horen waar ze op dit moment doorheen gaat. Zoveel mensen hebben het moeilijk op dit moment. Ik wilde helpen, al is het maar een klein beetje.”

Antony kreeg het goede nieuws live in de uitzending te horen. „Ik ben in shock en overweldigd, maar ik ben super dankbaar.”