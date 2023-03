Premium Het beste van De Telegraaf

Zeldzame ’mayday-situatie’ Noodlanding Schiphol: ’Altijd een kleine kans dat er toch iets misgaat’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Een vrachtvliegtuig van DHL moest na rookontwikkeling aan boord een noodlanding maken op Schiphol. (Het vliegtuig op de foto is niet het vliegtuig uit het verhaal). Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een vrachtvliegtuig heeft donderdagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, nadat er rook werd gemeld aan boord. Een ’mayday’-situatie is een zeldzaam verschijnsel in Nederland: „Vliegen is heel veilig, maar er blijft altijd een kleine kans dat er toch iets misgaat.”