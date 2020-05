Seoul sluit horeca weer na besmettingen in uitgaansbuurt

Zuid-Korea was een van de eerste landen waar het virus werd vastgesteld buiten China, waar de uitbraak begon. Het land nam direct strenge maatregelen, waardoor de piek qua aantallen nieuwe besmettingen in maart was. De afgelopen weken komen er nog geen twintig nieuwe besmettingen per dag bij. Zaterdag waren dat er achttien, van wie zeventien worden gelinkt aan een club in Itaewon.

Om weer terug te gaan naar het normale leven, werd de horeca heropend. „We hebben gezien hoe snel het virus zich weer kan verspreiden als we niet goed oppassen. Dat is nu duidelijk gebleken”, aldus de burgemeester van Seoul.

In Zuid-Korea is het virus vastgesteld bij 10.840 mensen en zijn er 256 mensen aan overleden.