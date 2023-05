Drie Nederlanders overleden door lawine in Zwitserse Alpen

Donderdagavond werd er voor het laatst iets van hen vernomen. De drie gaven aan dat ze vrijdag de berg Grosshorn zouden gaan beklimmen. Zaterdagmiddag werd er alarm geslagen. De drie Nederlanders werden zondagochtend gevonden aan de voet van de gletsjer Jegi. De Zwitserse politie zegt de exacte doodsoorzaak nog te onderzoeken. Zwitserse justitie stelt dat het niet uit te sluiten valt dat ze bij een lawine om het leven zijn gekomen.

Zoekactie

Op donderdag kwam het trio nog in de Schmadri-hut in Stechelberg aan. Vanuit die plek wilden ze verder. Er werd in het weekeinde met helikopters gezocht door de politie en reddingsmedewerkers van de Alpine Rettung Schweiz.

De drie slachtoffers waren naar verluidt zeer ervaren allround klimmers en eveneens Alpien-instructeur. Waarschijnlijk beklommen zij afgelopen vrijdag de Grosshorn via de noordwand en is er tijdens de afdaling een lawine ontstaan die het drietal met de dood heeft moeten bekopen, zo valt te lezen in een statement van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV).

Ervaren klimmers

NKBV-directeur Robin Baks laat aan De Telegraaf weten dat het drietal ’genoeg kennis, kunde en ervaring had’ om goede afwegingen te maken. „De Grosshorn staat er niet bekend om lawinegevaarlijk te zijn.” Derhalve hadden de klimmers waarschijnlijk geen lawinepieper- en airbag bij zich. Baks benadrukt echter dat dat normaal is. „Ze gingen altijd goed voorbereid op pad en zijn hier zeer waarschijnlijk echt door overvallen.”

Hij noemt het ongeluk ’verschrikkelijk’. „Het is de mooiste sport die er is, maar het heeft ook een schaduwkant.”

NKBV-voorzitter Peter Valkenburg spreekt van een ’groot verlies voor de vereniging. „Niet alleen waren zij goede en ervaren alpinisten, maar vooral betrokken vrijwilligers en fijne mensen. Wij gaan ze missen.”

Volgens de bond hebben de reddingsdiensten inmiddels de lichamen geborgen en zullen de slachtoffers na identificatie worden gerepatrieerd naar Nederland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon nog geen commentaar geven.