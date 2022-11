Overleden politicus herkozen in Pennsylvania

DeLuca behield zijn zetel met 86 procent van de stemmen, met 98 procent van de stemmen geteld. Er zullen nu speciale verkiezingen worden gehouden om te beslissen wie zijn zetel krijgt. „Hoewel we ongelooflijk bedroefd zijn door het verlies van volksvertegenwoordiger Tony DeLuca, zijn we er trots op dat de kiezers hun vertrouwen in hem en in zijn toewijding aan Democratische waarden ook postuum hebben getoond”, verklaarde de Democratische Partij in Pennsylvania.