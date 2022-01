Vrouw (40) dood gevonden in hotel Wassenaar, man aangehouden op Schiphol

Kopieer naar clipboard

Het slachtoffer werd op 3 januari rond het middaguur door personeel van het Van der Valk hotel aangetroffen. Ⓒ Regio15.nl

WASSENAAR - Een 40-jarige vrouw uit Den Haag is maandag dood aangetroffen in een hotelkamer in Wassenaar. Uit onderzoek is gebleken dat zij door een misdrijf is omgekomen, meldt de politie dinsdag. Een 32-jarige man, eveneens uit Den Haag, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden.