Amsterdam intensiveert controle snorfietsers

Snorfietsers in Amsterdam moeten sinds 8 april met een helm op op de rijbaan rijden.

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam intensiveert vanaf volgende week de controles op snorfietsers, die sinds kort op de rijbaan moeten rijden. De maatregel ging op 8 april in, maar sinds deze week wordt er ook gehandhaafd. Dat leidde in de eerste vier dagen tot 219 boetes. Nog eens 53 bekeuringen volgden vanwege zaken als een ondeugdelijke helm en rijden over het voetpad.