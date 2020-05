Ophef in VS rond ’moderne lynching’

Volgens nabestaanden was de man bezig met zijn hardlooprondje toen hij werd doodgeschoten door twee blanke mannen. Het incident haalt oude en recentere raciale wonden open in de VS.

De video is vanuit een auto opgenomen. Te zien is hoe de 25-jarige Ahmaud Arbery op een witte pickuptruck met twee mannen stuit. Arbery ontwijkt eerst de truck en lijkt dan een wapen afhandig te willen maken van een van de twee mannen. Er wordt drie keer geschoten. Na het derde schot zakt Arbery naar de grond.

De twee mannen in de pick-up truck zijn oud-politieagent Gregory McMichael van 64 en zijn zoon Travis van 34. Volgens het politierapport dachten de twee dat Arbery een inbreker was. Toen ze hem voorbij zagen rennen, pakten ze een revolver en een geweer en sprongen ze in hun pickup om Arbery te confronteren.

Uiteindelijk schoten ze uit zelfverdediging, zeggen vader en zoon McMichael. De dadersDe twee werden in eerste instantie niet gearresteerd en niet aangeklaagd, maar na grote verontwaardiging gebeurde dat donderdag (lokale tijd) alsnog. Zij zitten nu vast voor verder onderzoek.

Arbery’s familieleden zijn verbijsterd. Arbery was volgens hen aan het hardlopen, zoals hij zo vaak deed. Buurtbewoners bevestigen aan Amerikaanse media dat Arbery vaker door de straat rende.

Het incident vond al in februari plaats, maar toen deze week de video werd gedeeld op sociale media, kreeg het ook nationale aandacht. Burgerrechtenorganisaties, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en NBA-ster LeBron James spreken er schande van.

De zaak haalt oude en recentere raciale wonden open. De burgerrechtenorgansatie ACLU vergelijkt het met de zaak van Trayvon Martin, een zwarte jongen die acht jaar geleden werd doodgeschoten door een witte buurtbewoner. „Beide incidenten laten zien dat racisme nog altijd een fundamenteel onderdeel is van dit land.”

De advocaat van de familie Arbery gaat nog verder terug in de geschiedenis van racistisch geweld. Hij noemt het „een moderne lynching op klaarlichte dag”. De advocaat eist dat de McMichaels meteen worden gearresteerd.