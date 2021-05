Ouders verdwenen Maddie houden hoop, maar dit jaar wel ’bijzonder pijnlijk’

„Elke mei is moeilijk, een herinnering aan vroegere jaren, aan gemeenschappelijke jaren, die verloren of gestolen zijn. Dit jaar is het bijzonder pijnlijk omdat wij Madeleines achttiende verjaardag zouden vieren”, schrijven Kate en Gerry McCann. Ze hebben de hoop op een weerzien nog steeds niet opgegeven. „Wij klampen ons vast aan de hoop, hoe klein die ook mag zijn, dat wij Madeleine zullen terugzien.”

De dochter verdween kort voor haar 4e verjaardag uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in Praia da Luz in de Algarve. Het paar zat toen verderop met vrienden te eten. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Tegen een Duitse verdachte die in Duitsland een celstraf in een andere zaak uitzit, is nog geen aanklacht geformuleerd.

Nog altijd veel vragen

De ouders van Maddie bedanken de autoriteiten die het onderzoek voortzetten, ondanks de coronapandemie. „Zoals wij dikwijls hebben gezegd, wij moeten weten wat er met onze lieve dochter is gebeurd, wat het ook is.”