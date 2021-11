Mensen in de rij voor coronaprik na aankondiging nieuwe maatregelen

Woensdag, de dag na de persconferentie, werd er een recordaantal prikken gezet op locaties waar mensen zonder afspraak binnen kunnen lopen. Zo’n 13.000 mensen kwamen een prik halen. Het vorige record lag op achtduizend prikken per dag. De mensen die naar de vrije inloop zijn gegaan, moeten nog wel een afspraak maken voor een tweede prik, aangezien er tijd tussen de twee vaccinaties moet zitten.

Daarnaast was er een absolute piek te merken van mensen die juist wel een afspraak hebben gemaakt voor een coronaprik. Op dinsdag, in aanloop naar de persconferentie waarin demissionair premier Mark Rutte aankondigde dat de QR-code op meer plekken verplicht wordt, maakten ruim 17.000 mensen een afspraak. Woensdag, de eerste volledige dag na de aankondiging van de strengere regels, waren dat er nog iets meer zelfs: 18.039 mensen prikten een datum in de agenda. Ter vergelijking: de afgelopen weken waren dat er gemiddeld zo’n tienduizend per dag, dus het gaat bijna om een verdubbeling.

Signalen

Volgens een woordvoerster van GGD GHOR Nederland wordt niet aan iedereen gevraagd waarom er nu wel een afspraak wordt gemaakt, maar krijgt ze signalen van priklocaties dat mensen zich laten prikken vanwege de aangescherpte maatregelen. ,,We zijn vooral geïnteresseerd in de aantallen, maar het zal ongetwijfeld verband houden met elkaar”, aldus de zegsvrouw. ,,Die signalen vangen we wel op, ja.”

In Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel in Den Bosch werd het woensdag zelfs dusdanig druk, dat de GGD Hart voor Brabant woensdag mensen die zich wilden laten vaccineren opriep niet meer naar de priklocatie te komen.

Vanaf komend weekend is een coronatoegangsbewijs (CTB) ook nodig op terrassen, in sportscholen en doorstroomlocaties zoals musea. Op dit moment is zo’n 85 procent van de 18-plussers volledig gevaccineerd, maar het kabinet ziet dat getal liever nog oplopen.