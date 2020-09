Inbreker rooft voor half miljard aan postzegels in Hongkong

De dief sloeg toe in een appartement van de Chinese verzamelaar Fu Chunxiao in de bruisende wijk Kowloon en had slechts twee uur nodig om de duizelingwekkende vangst mee te nemen, zei een politiebron.

Fu was op het vasteland van China op het moment van de inbraak op donderdag 10 september, aldus de politiebron, die vroeg om niet genoemd te worden.

De dief liep het zestien verdiepingen tellende gebouw binnen, wrikte een ijzeren poort open en forceerde een houten deur om het appartement binnen te komen, voordat hij via dezelfde route met de buit vertrok.

Mao Zedong

De kostbare items werden uit een afgesloten la in het appartement gehaald, vertelde de bron. Ze omvatten onder meer kalligrafie van de voormalige Chinese leider Mao Zedong en vijf uiterst waardevolle postzegels.