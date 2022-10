Premium Het beste van De Telegraaf

Gijzeling buitenlanders ligt op de loer: ’Nu niet naar Iran’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Actievoerders tijdens een solidariteitsmars naar aanleiding van de dood van de Iraanse Mahsa Amini. Ⓒ ANP

Als het aan Afshin Ellian ligt, vaardigt ons land zo snel mogelijk een negatief reisadvies uit voor Iran. Nu de voorbije periode – ten tijde van de massademonstraties in het land – een Nederlander is opgepakt en vastgezet, loopt volgens de hoogleraar iedere landgenoot die afreist of zich al in het land bevindt het gevaar om gegijzeld te worden door het wrede Iraanse regime van grootayatollah Khamenei.