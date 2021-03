Politiechef: geef via app toestemming voor seks

De hoogste politieman in de deelstaat New South Wales deed zijn plan uit de doeken in Australische media. Mensen zouden volgens hem voorafgaande aan seks via een app kunnen aangeven dat er geen sprake is van dwang. „Daten is veranderd”, concludeerde Fuller volgens 9News. Hij zegt dat mensen die vrijgezel zijn nu vooral via internet naar potentiële partners zoeken.

De commissaris verklaarde dat een app bijvoorbeeld handig kan zijn als een gedrogeerde persoon wordt misbruikt en de dader later doet alsof dat vrijwillig gebeurde. Het zou onder die omstandigheden behoorlijk lastig zijn om iemand via een app toestemming te laten geven voor seks, zei hij volgens omroep ABC.

Fuller erkende dat zo’n app „misschien het slechtste idee is dat ik het hele jaar heb gehad.” Hij zei vooral een discussie te willen voeren over mogelijkheden om iets te doen aan het stijgende aantal meldingen van seksueel misbruik. Er stapten in 2020 volgens ABC zo’n 15.000 vrouwen naar de autoriteiten om daar melding van te maken. Dat leidde maar in 2 procent van de gevallen tot een veroordeling.

Door de omroep geraadpleegde experts denken niet dat de app van Fuller uitkomst gaat bieden. Een jurist sprak de vrees uit dat zo’n aanpak vooral daders zal beschermen. „Mensen die seks hebben, voeren meestal verschillende handelingen uit. Je geeft met zo’n telefoonapp niet automatisch aan dat je ook toestemming geeft voor alle handelingen die later plaatsvinden.”

Premier Gladys Berejiklian van New South Wales liet weten nog niet te kunnen reageren, omdat ze het voorstel van de politiecommissaris nader moet bestuderen. De invoering van zo’n app zou niet uniek zijn. In Denemarken kan sinds enkele weken het programma iConsent worden gebruikt. Dat is enkele duizenden keren gedownload.