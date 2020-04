Dader bloedbad Canada had eerst vriendin gegijzeld

Canadese media berichten dat het stel ruzie had gekregen. De 51-jarige Gabriel Wortman zou zijn vriendin vervolgens hebben mishandeld en vastgebonden. De politie trad niet in detail over wat de vrouw precies is aangedaan.

„Deze vrouw kon ontsnappen en dat kan de aanleiding zijn geweest voor deze gebeurtenissen”, zei een hoge politiemedewerker op een persconferentie. De politie kan echter niet uitsluiten dat Wortman eerder al plannen had gemaakt om een bloedbad aan te richten.

Vermomd als agent

De ontsnapte vriendin kon de politie vertellen dat haar partner zich vermomde als een politieman en ook beschikte over een nagemaakte politiewagen. Wortman was toen al aan het moorden geslagen. De politie schoot hem uiteindelijk na een klopjacht van 13 uur dood.