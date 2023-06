Koning prijst Spaanse rol bij transitie naar schone energie

Koning Willem-Alexander kan het zichtbaar goed vinden met de Spaanse koning Felipe IV. Ⓒ ANP/HH

Madrid - „Muy muy bienvenido: heel, heel erg welkom.” Zo verwelkomde de Spaanse koning Felipe IV dinsdag zijn Nederlandse evenknie tijdens zijn welkomstspeech in de koninklijke botanische tuinen in het centrum van Madrid. „Ik zeg dat in het Spaans, want ik weet: hij spreekt dat goed”, zei Felipe met een knipoog naar koningin Máxima, die natuurlijk ook Spaanstalig is. „Dat is knap, want ik spreek geen woord Nederlands.”