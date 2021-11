Franse ex-minister en milieuactivist onder vuur voor verkrachting

De populaire mediafiguur (66) legt onder meer het erevoorzitterschap neer van zijn eigen milieustichting. Hulot kondigt zijn stap aan in verband met een televisiedocumentaire waarin vrouwen opnieuw over zijn gedrag klagen. Eerder was een officiële verkrachtingszaak tegen Hulot gestopt. Het betrof een kleindochter van voormalig president Mitterrand.

Hulot noemt de nieuwe beschuldigingen, die teruggaan tot 1989, pure leugens. Hij was in 2017 door president Macron benoemd tot minister, maar hij nam ruim een jaar later ontslag, enkele maanden na de onthullingen over de verkrachtingszaak-Mitterrand. Hij stapte op tijdens een live-interview over de affaire op de radio.