Jongen met mes bedreigt caissière, schrikt van hond

Omstreeks kwart over acht kregen agenten een melding van een gewapende overval in de Limburgse plaats. Hij kwam de winkel binnen en bedreigde een caissière met een mes. „De overvaller schrok zodanig van een omstander en diens waakzame hond dat hij vluchtte. Tijdens die vlucht konden twee medewerkers van de supermarkt de overvaller overmeesteren”, meldt de politie. Zij droegen de jongen over aan de politie.

De minderjarige verdachte is aangehouden. Hij zit nog vast om te worden verhoord. Zijn exacte leeftijd is niet bekendgemaakt.