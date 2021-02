IS-leider krijgt 10 jaar cel in Duitsland

De aanklagers hadden een iets hogere straf tegen Abu Walaa geëist, namelijk 11,5 jaar, melden de Duitse media woensdag.

Aanslag Berlijn

De extremistische prediker komt uit Irak en is ook bekend als Abu Walaa. Hij werd samen met twee anderen in 2016 al gearresteerd en het proces begon het jaar erna. Abu Walaa had onder meer contacten met de Tunesiër Anis Amri die de dader zou zijn van de terroristische aanslag met een truck op een kerstmarkt in Berlijn in 2016. Daarbij vielen twaalf doden en meer dan vijftig gewonden. Amri werd daarna in Italië door de politie gedood.

Als prediker in een moskee in Hildesheim trok Abu Walaa lange tijd van heinde en ver extremisten aan die hij aanspoorde lid te worden van de terreurbeweging IS. De zelf uitgeroepen moslimstaat is inmiddels grotendeels verdreven uit Syrië en Irak, al begeven zich nog altijd aanhangers van de beweging in het gebied.

Verdachten aanslagen Parijs in België naar de rechter

Veertien verdachten van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in 2015 moeten in België voor de rechter verschijnen. Het gaat om personen die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan de voorbereiding van de aanslagen, mogelijk zonder daarvan af te weten.

De Brusselse raadkamer besliste vijf verdachten niet te vervolgen. Dat zijn personen die bijvoorbeeld betrokken waren bij de levering van wapens en valse documenten, of de daders van de aanslagen in Parijs hielpen met vervoer of onderdak. De kopstukken van de terreurcel zijn al overgeleverd aan de Franse justitie en zullen daar terechtstaan. Daarna volgt een groot proces met tien hoofdverdachten in Brussel, waarschijnlijk eind 2021.

De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 werden gepleegd door drie commando's van in totaal negen mannen. De extremisten schoten om zich heen of bliezen zich op bij horecazaken en bekende locaties als het Stade de France en concertzaal Bataclan. De aanslagen zouden voor een groot deel zijn voorbereid in België. De terreurcel voerde ook de aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel uit. In Parijs vielen 130 doden, in Brussel 32.