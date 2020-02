Kamer kraakt D66-plan rond Afrikaanse arbeidsmigranten

„Het is een goedkope manier om de vergrijzende grachtengordel-achterban van D66 te verzorgen. Dat is erg koloniaal”, zegt SP-Kamerlid Van Dijk.

Nigerianen die ’tijdelijk’ bijklussen

Geen partij brak tijdens een debat in de Tweede Kamer een lans voor de proefballon van D66 om het tekort op de arbeidsmarkt op te lossen met arbeidsmigranten uit Afrika. D66 ziet namelijk wel wat in bijvoorbeeld Nigerianen die hier ’tijdelijk’ komen bijklussen.

Coalitiepartners zien daar helemaal niks in. „Het is naïef en wereldvreemd wat D66 voorstelt”, zegt VVD-Kamerlid Becker. „Er zitten hier veel mensen in de ww, we proberen met man en macht om ze aan de slag te krijgen. Wat maakt dat hij denkt dat iemand uit Nigeria sneller geschikt is voor een baan dan de mensen die we hier in de ww hebben zitten?” De liberaal noemt dat ’denigrerend’ richting Nederlanders die een baan zoeken.

Ook CDA laat weinig heel van het plan. „Ik was teleurgesteld”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. „Als we de afspraken al niet uit kunnen voeren, waarom zouden we het probleem dan alleen maar groter maken?” Van Toorenburg wijst op het feit dat staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) nu al niet eens een afspraak kan maken met Marokko om te praten over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vanuit de oppositie is de kritiek nog harder. PVV-Kamerlid Van Dijk is woest over de ’open uitnodiging’ aan Afrikanen. „En dan ook nog aan Nigeria, waar Boko Haram massaal christenen uitmoordt.” Hij noemt de proefballon bovendien ’goedkope slavenhandel’.

’D66 kijkt niet naar Nederlanders’

SP-Kamerlid Van Dijk wijst niet alleen op de koloniale houding van D66, maar ook op Nederlandse werklozen. „D66 wil niet kijken naar de Nederlanders die aan de kant staan, maar wil de makkelijke weg. Haal ze maar uit Afrika. Dat is verdringing en valse concurrentie.”

Dat het tekort in het onderwijs of de zorg kan worden verholpen door tijdelijke Afrikaanse arbeidskrachten, vindt PvdA-Kamerlid Kuiken absurd. Ze noemt het plan van Groothuizen ’ondoorzichtig, kortzichtig en naïef’.

Groothuizen denkt zelf nog altijd met zijn plan een zinvolle oplossing aan te reiken voor het tekort op de arbeidsmarkt en immigratie waar nauwelijks grip op is. Als arbeidsmigranten legaal naar Nederland kunnen komen, riskeren ze bovendien niet langer de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee, bepleit hij.

Het is niet de bedoeling dat een arbeidsmigrant in Nederland blijft, onderstreept Groothuizen. Na uiterlijk vier jaar zouden arbeidsmigranten daarom terug moeten keren.