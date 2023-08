Schikking op tafel in zaak-Holloway: ’Deal Joran van der Sloot voor bekentenis’

De Nederlander die in juni door Peru werd overgeleverd aan de VS zou – als de deal rond komt – in ruil voor een bekentenis een lagere straf krijgen. Er komt dan geen juryproces.

Onderdeel van de afspraak is dat Van der Sloot een test met een leugendetector ondergaat. De resultaten van zo’n test vormen geen juridisch bewijs, maar geven volgens het OM in Alabama wel een indicatie van het waarheidsgehalte van Van der Sloots verklaringen en mogelijke bekentenis.

Het komt in het Amerikaanse rechtsstelsel veel vaker voor dat het Openbaar Ministerie een deal sluit met verdachten. Dit gebeurt meestal om een tijdrovend en kostbaar juryproces te voorkomen. In het geval van Van der Sloot is de inzet van zijn advocaten dat hij in ruil voor een bekentenis maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgt, die deels parallel loopt met de straf die Van der Sloot nog in Peru moet uitzitten. In dat land kreeg Van der Sloot 28 jaar cel voor de moord in 2010 op Stephany Flores. Later kwam er nog een straf bij voor cocaïnehandel vanuit de gevangenis.

In Peru moet Van der Sloot tot 2045 achter de tralies blijven. Als de deal met de Amerikaanse justitie niet rondkomt, volgt dit najaar wel een juryproces. Na de rechtszaak moet Van der Sloot dan naar de gevangenis in Peru om in 2045 weer terug te keren naar de VS voor het uitzitten van zijn Amerikaanse straf.