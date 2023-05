Rutte verwacht half juni migratiedeal: ’Maar kabinet heeft geen mening over omlaag brengen instroom’

Rutte denkt dan antwoord te hebben op de vraag ’hoe er grip wordt gekregen op migratie’. Desalniettemin vertelt Rutte dat het kabinet nog altijd niet vindt dat de asielinstroom omlaag moet. „Daar hebben we geen mening over”, zegt Rutte terwijl hij als VVD-leider zijn achterban wél heeft beloofd de asielinstroom omlaag te krijgen.

Een pakket om grip te krijgen op migratie in bredere zin - daar zit ook arbeidsmigratie bij - moet er volgens Rutte over ’een aantal weken’ kunnen zijn. „Half juni, uiterlijk de tweede helft van juni moeten we eruit zijn.” Over maatregelen die worden besproken wil Rutte niks zeggen. „Dan neemt de kans dat we eruit komen erg af.” Rutte denkt dat de partijen eruit moeten komen. „Alle partijen zien dat het vastloopt.”

Het heeft volgens Rutte ’geen zin om elkaar de hersens in de slaan’ over welk aantal asielzoekers moet worden opgevangen door Nederland. De premier noemt specifiek dat ook D66 en CU in de coalitie zitten; die partijen vinden namelijk niet dat er per se minder asielzoekers moeten worden opgevangen.

Rutte reageerde ook op asieloverlast, zo werd een bus gesloopt door asielzoekers. „Dan kookt je bloed. Als je probeert fatsoenlijk mensen op te vangen.” De premier vindt dat hard moet worden opgetreden tegen dat soort gedrag. „Er wordt hard opgetreden, maar het is niet zo dat daardoor nooit overlast is.”

