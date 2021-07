Infectiegolf RS-virus onder baby’s, kinderafdelingen Amsterdamse ziekenhuizen vol

De verpleegafdelingen en de kinder-intensive care in de regio Amsterdam liggen vol. „We worden overspoeld met kinderen met RS”, aldus Hans van Goudoever, hoofd kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis, na een bericht in Het Parool.

Uitbraak

Bij volwassenen kan het RS-virus een stevige verkoudheid veroorzaken. Bij baby’s jonger dan zes maanden kan het leiden tot grote benauwdheid. Normaal gaat het virus vooral in de koude maanden rond, maar afgelopen winter bleef een uitbraak uit, doordat het virus zich vanwege de coronamaatregelen niet kon verspreiden. Nu de maatregelen grotendeels zijn versoepeld, gaat de ziekteverwekker alsnog rond.

Cijfers van onderzoeksinstituut Nivel bevestigen dat. Vorige week waren er per 100.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar ongeveer 100 gevallen van bronchiolitis. Dat is een ontsteking van de kleinste luchtbuisjes in de longen die door het virus kan worden veroorzaakt. In 2019 lag dit cijfer de helft lager in deze tijd van het jaar en in 2020 lag het nog verder daar onder. De aantallen van nu zijn wel lager dan tijdens winterse pieken. In 2019 registreerde het Nivel op het hoogtepunt bijna 250 gevallen van bronchiolitis per 100.000 jonge kinderen, het jaar daarvoor zelfs rond de 275.

In het Emma Kinderziekenhuis zou de huidige uitbraak echter ook in de wintermaanden als fors worden beschouwd, aldus Van Goudoever. Op de ic liggen momenteel vier patiëntjes met het virus, op een totaal van tien bedden.

Longinfecties

Maar volgens hoogleraar Louis Bont van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, tevens specialist op het gebied van RS, valt de verspreiding van het virus landelijk gezien mee. „Een aantal weken geleden was het in Rotterdam superdruk, nu in Amsterdam. Maar het virus lijkt zich niet echt over het hele land te verspreiden.” Dat heeft volgens Bont te maken met de coronamaatregelen die nog wél gelden, zoals geen handen schudden. „Het RS-virus verspreidt zich via direct contact, dus niet door de lucht.” In zijn eigen ziekenhuis ligt moment één kind met RS op de ic.

Ook het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, het ETZ in Tilburg en het Maastricht UMC+ laten weten geen bijzonder hoge aantallen RS-patiënten te zien. In Maastricht worden wel meer longinfecties in het algemeen gezien, waarschijnlijk door het loslaten van de coronamaatregelen.

Als een van de zeven kinder-ic’s die Nederland heeft vol is, kan het zijn dat kinderen moeten worden verplaatst naar een andere regio. Dat is heel erg vervelend voor ouders, benadrukt Bont, maar het gebeurt vaker, ook zonder RS. „Het kan wel zijn dat de aanwezigheid van een extra RS-patiënt nét de druppel kan geven.”