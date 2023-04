Man urenlang gemarteld om grote erfenis: ’Onvoorstelbaar dat je zo omgaat met mensenleven’

Een 52-jarige man werd in september 2022 levensgevaarlijk gewond binnengebracht in het ziekenhuis van Geel, ten oosten van Antwerpen. De man uit Scherpenheuvel-Zichem had onder meer een hersenvliesbloeding en een zwaar schedeltrauma. Het ging over meervoudige letsels, verspreid over heel het lichaam. „Er was amper een lichaamsdeel van mijn cliënt dat niet verwond was”, zegt de burgerlijke partij. Bovendien waren er niet minder dan twaalf projectielen afgeschoten op de man, waarvan er drie met risicovolle operaties verwijderd moesten worden.

Het werd al snel duidelijk dat het ging om een urenlange marteling. „Het was de twee beklaagden ter ore gekomen dat het slachtoffer een grote erfenis had ontvangen, en daar waren ze op uit”, zegt de procureur. „Een van de twee had zelfs al zijn hoofd geschoren om op het slachtoffer te lijken, en zijn identiteitskaart hadden ze al gestolen.” De beklaagden verzonnen een excuus over verloren sleutels om de man te benaderen. Op camerabeelden is te zien hoe ze – letterlijk – de man bij de kraag pakken en hem zijn appartement in sleuren.

Luchtdrukgeweer

Daar zou de urenlange lijdensweg van het slachtoffer begonnen zijn. „Zeven uur lang moest hij slagen met de vuist en een honkbalknuppel ondergaan”, zegt de procureur. „V. was de grote geweldpleger, B. keek toe en ruimde het bloed op. Een korte video van V. toont het slachtoffer bewusteloos in een plas bloed, uren voor hij kon ontsnappen.”

V. haalde ook zijn gloednieuw luchtdrukgeweer erbij. „De verkoper had nog gezegd om dat nooit op een mens te gebruiken, met gevaar voor het leven”, zegt ze. „Dus wat doet u? Twaalf keer op het slachtoffer schieten.”

Hamburgers en ijsjes

Terwijl de man vecht voor zijn leven, vertrekt B. met zijn bankpas. Hij verklaart dat hij gewalgd zou hebben van het geweld. Zo zou hij gekotst hebben na het zien van de verwondingen van het slachtoffer. „Maar schoot hij te hulp? Belde hij een ambulance? Nee”, zegt de procureur. „Integendeel, hij probeerde ijsjes en hamburgers te kopen met de bankpas van het slachtoffer. Dat hebben camera’s meerdere keren vastgelegd.”

„Het is een klein wonder dat mijn cliënt dit overleefd heeft”, zegt de burgerlijke partij. „Het is onvoorstelbaar dat men zo kan omgaan met een mensenleven.” De procureur is streng voor de beklaagden. „Dimitri V. is een bekende van de rechtbank en heeft alle kansen gehad”, zegt ze. „De enige manier om de maatschappij te beschermen is een effectieve gevangenisstraf. Ik vorder tien jaar cel.” Ook de andere beklaagde raakt er niet makkelijk van af. „Hij minimaliseert zijn betrokkenheid, en dat maakt hem net gevaarlijk.” Axel B. riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar. De zaak wordt verder behandeld op 2 mei.