Gearresteerde Schipholdreiger is 55-jarige man uit Tiel

De man kwam dinsdagochtend het kantoor binnen van de KMar op Schiphol Plaza en zei dat een flesje in zijn bagage een ’gevaarlijke stof’ bevatte. Onderzoek door het RIVM heeft uitgewezen dat het flesje geen gevaarlijke stof bevatte.

Wat er dan wel in het flesje zat, kan de officiële opdrachtgever van het RIVM-onderzoek, de Veiligheidsregio Kennemerland, nog niet zeggen.

Afgezet

De Kmar vermeldt niet welke zogenaamde gevaarlijke stof de man heeft genoemd en ook niet of hij eisen of dreigementen heeft geuit. Hij werd dinsdag aangehouden wegens ’bedreiging’. De hulpdiensten namen het dreigement hoe dan ook hoog op. Een enorme hoeveelheid brandweerlieden en andere hulpverleners verscheen op Schiphol. Een deel van Schiphol Plaza werd afgezet.

Ⓒ Michel van Bergen

Een gespecialiseerd team van defensie deed in veiligheidspakken lang onderzoek op het KMar-bureau en ook het RIVM had vijf uur nodig om uit te sluiten dat de inhoud van het flesje chemische, biologische, radioactieve of nucleaire inhoud bevatte.

Er blijven nog veel vragen over. De man uit Tiel was een inkomende reiziger, maar waar hij vandaan kwam en wat zijn motieven waren, is nog onbekend. De man zit nog steeds vast. „Hij wordt vandaag gehoord. Het is dus nog te vroeg om te spreken over een motief”, aldus de marechaussee.