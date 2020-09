SGP verovert Leiden met gratis bier

Leden in Leiden, zegt de jonge SGP’er Leander Tramper uit Leiderdorp, voelen zich ’een beetje in een hoekje gezet’, schrijft het Leidsch Dagblad.

,,Leiden is een beetje onontgonnen terrein en daar willen we verandering in brengen’’, vertelt Tramper. Om de Leidse leden meer bij de partij te betrekken, wordt de naam van de afdeling veranderd in SGP Leiden-Leiderdorp en omgeving.

En om meer leden te trekken, is er dus SGPils, een blond bier van microbrouwerij De Kiekendief dat nieuwe leden cadeau krijgen.