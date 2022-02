Coalitie verdeeld over miljardengat spaartaks: wie betaalt de rekening?

Want de oplossing die veel partijen (ook CDA en D66) aandragen voor de rekening van de miljarden kostende spaartaks-compensatie, meer belasting heffen over vermogende mensen, ligt gevoelig bij de liberale partij. VVD-Kamerlid Idsinga schuift in het debat over de kwestie daarom alle moeilijke vragen maar op het bordje van staatssecretaris Van Rij (Financiën). Zelf al een opzetje geven over wie er in de ogen van de VVD compensatie moet krijgen, waar die rekening moet landen en hoe het gat in de belastinginning nu gedicht moet worden vindt Idsinga ’speculeren en uit de heup schieten’ en ’onverantwoord’.

Andere coalitiepartijen hebben er minder moeite mee. Zo oppert D66’er De Jong dat de uitspraak van de Hoge Raad er niet toe moet leiden dat er minder belasting wordt geheven over vermogen. Oftewel: het kabinet moet de rekening betalen door vermogens op een andere manier alsnog te belasten. Want, zegt De Jong: „We willen de rekening niet neerleggen bij werkenden.”

Zwaarste lasten

Ook CDA-Kamerlid Van Dijk wil dat ’de breedste schouders de zwaarste lasten dragen’. En zij vraagt zich sterk af of de compensatie beperkt moet blijven tot de tienduizenden mensen die zich bij de rechtszaak hadden aangesloten, of dat iedere spaarder die te veel belasting heeft betaald geld moet krijgen. „Want ook bij mensen die geen bezwaar hebben gemaakt zijn fundamentele rechten geschonden.” Een positie die ook CU inneemt. Van Rij wil nog niet ingaan op de vraag hoe groot de groep gecompenseerden moet worden: „Daar komen we echt op terug, want dat is niet alleen een juridische afweging.”

Grinwis wil ook van Van Rij weten met welke oplossing hij komt om snel weer belasting over vermogen te kunnen innen. Hij wijst zelf naar de oude box 3-methodiek, die in 2017 werd ingeruild voor de nu door de Hoge Raad gekapittelde heffing, of zelfs een platte vermogensbelasting.

Verdeeldheid

„Het koor zit niet bepaald in harmonie”, constateert Kamerlid Omtzigt fijntjes na de verschillende richtingen in de coalitie te hebben aangehoord. De enige gezamenlijke wens van de coalitiepartijen is een snelle overgang naar een belastingheffing op het daadwerkelijke rendement dat mensen op hun vermogen boeken. Die werd tijdens de formatie ingetekend voor 2025, maar dat komt door het arrest van de Hoge Raad nu veel te laat.

En volgens PvdA-Kamerlid Nijboer heeft het ook geen zin om te hopen op dat systeem, waar al jarenlang om wordt gevraagd door de Kamer, maar telkens als onuitvoerbaar is afgeschoten. „Er gaat niks van terechtkomen”, voorspelt hij, verwijzend naar de ict-sores bij de fiscus. „De Belastingdienst kan nog niet btw op groente en fruit verlagen, de jubelton afschaffen gaat nog 2 jaar duren. Dit gaat gewoon niet gebeuren.”

Nijboer pleit daarom, samen met SP, GL, PvdD en Volt, voor een vermogensbelasting met een steeds hoger percentage voor grotere vermogens. Daar zitten volgens Van Rij ’veel haken en ogen aan’. Maar met de ’ingewikkelde puzzel’ die hij voor zich heeft, en waarover hij de meeste vragen voorlopig doorschuift richting het voorjaar, gooit hij de deur nog niet dicht: „Het zou heel raar zijn opties uit te sluiten op dit moment.”