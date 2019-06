Vanouds gezellig op bloedheet Concert at Sea

Als rasecht Zeeuws meisje heb ik zelfs de allereerste editie (2006) van Concert at Sea meegemaakt. Na die eerste keer was ik om. Ieder jaar eind juni, begin juli stond ik te trappelen: het was weer tijd voor Concert at Sea! Maar sinds ik zo’n zeven jaar geleden naar de randstad ben verhuisd, heb ik geen enkele editie meer bijgewoond. Tijd om daar verandering in te brengen! Zou het nog net zo leuk zijn als toen?