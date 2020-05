Donald Trump heeft eindelijk zijn droomwoordvoerster: Kayleigh McEnany

Kayleigh McEnany in haar element. Ⓒ AFP

Washington - Ze is jong, ze is blond, ze is razend intelligent, zeer rap van de tongriem gesneden en getrouwd met een professionele honkballer. Donald Trump heeft in Kayleigh McEnany eindelijk zijn ideale perswoordvoerster gevonden. Na de kolderieke Sean Spicer, de nurkse Sarah Sanders, de afwezige Stephanie Grisham is de 32-jarige McEnany sinds deze maand de vierde perswoordvoerder die voor Trump tegen de altijd kritische pers in het strijdperk stapt.