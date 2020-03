’Uitslag virustest binnen 10 minuten’

Als het meezit, dan beschikt de wereld straks over een draagbare corona-test die binnen tien minuten een diagnose stelt. Nu gaat daar uren en soms dagen overheen, afhangende van het land waar je woont. Snelle en goedkopere diagnosemogelijkheden vergoten de overlevingskans van geïnfecteerden en helpt met het indammen van de pandemie, vooral in arme landen met een zwakke gezondheidszorg.

De in ontwikkeling zijnde Senegalees-Britse kit moet uitkomst bieden en is een samenwerking van het Pasteur-instituut in de hoofdstad Dakar en biotech-bedrijf Mologic. „Zoals we nu weer zien met covid-19, kunnen virussen zich gemakkelijk verspreiden. Om goed voorbereid te zijn op epidemieën en snel te kunnen handelen, heeft de wereld een platform nodig dat snel diagnoses kan stellen”, zegt professor Paul Davis, medeoprichter van Mologic en de uitvinder van de zwangerschapstest die je in de winkel koopt.

Diagnose

Naast het ontwikkelen van de diagnosetesten, een proces dat £46 miljoen kost, zullen de kits ook in Senegal worden gemaakt en wel in DiaTropix, een nieuw medisch innovatiecentrum in Dakar. Echter, voordat het zover is, moet de prototypes door een rits superstrenge keuringen van de school van tropische ziektes in Liverpool, de Universiteit van Londen, het virologisch instituut in Wuhan, de Universiteit van Maleisië, en de Oswaldo Cruz-stichting in Brazilië.

Amadou Sall, directeur van het Pasteur-instituut, is optimistisch over de toekomst. „We zijn trots op de samenwerking, die ervoor kan zorgen dat alle landen snelle diagnosemogelijkheden hebben om covid-19 onder controle te brengen”, zegt hij.

Mologic heeft in de loop van de jaren verschillende snelle en goedkope diagnosetesten ontwikkeld, onder meer voor het vaststellen van ebola, gele koorts, en de mazelen in arme landen. Vorig jaar overleden er aan de laatstgenoemde ziekte meer dan 5000 Congolese kinderen in ‘s werelds grootste mazelenuitbraak.

