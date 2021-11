Ollongren door het stof nadat ze Caribisch Nederland opriep minder te douchen

„Ik ben het met u eens dat een directe vergelijking met Europees Nederland niet kan worden gemaakt. De referentie naar elektriciteitsverbruik bij huishoudens in Europees Nederland in mijn brief naar de Kamer is dan ook ongelukkig,” reageert Ollongren.

De D66-bewindsvrouw komt op haar woorden terug in een brief aan gedeputeerden van Bonaire Nina den Heyer en Hennyson Thielman, die de minister eerder stevig op de vingers tikten om haar uitspraken. De oproep van Ollongren zou ’opnieuw onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland verraden”, sneerden de gedeputeerden.

De minister krabbelt terug en legt de schuld voor een deel bij de media, die aandacht aan haar eigen woorden hebben besteed. „Temeer omdat juist dat element in de publiciteit is uitgelicht en daarmee de intenties van het kabinet heeft overschaduwd.”

’Besparing is ook mogelijk door energiezuinige alternatieven’

De bewindsvrouw blijft bij haar boodschap dat het allemaal duurzamer moet en dat het gebruik van water en elektriciteit daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Maar ze nuanceert die nu na woedende reacties. „Een besparing op deze gebieden kan een verlaging van de elektriciteitsrekening betekenen. Dat wil niet zeggen dat het gebruik van bepaalde apparaten omlaag moet. Besparing is ook mogelijk door energiezuinige alternatieven in te zetten.” Besparing op de energierekening is ook mogelijk „door kleine veranderingen – daar waar mogelijk – binnen huishoudens,” aldus Ollongren.

Om Caribisch Nederland duurzamer te maken moet de bevolking daar korter douchen en minder vaak de airco gebruiken, stelde Ollongren twee weken geleden. De D66-bewindsvrouw schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat er ’nog veel winst te behalen is met het vergroten van draagvlak, kennis en ervaring omtrent energiebesparing in de woning onder de bevolking’.

Energierekening verlagen

Dat scheelt volgens haar ook geld. „Omdat het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden in Caribisch Nederland hoger ligt dan in Europees Nederland, kunnen energiebesparingen de lokale huishoudens helpen om de energierekening te verlagen.”

De uitspraken riepen woedende reacties op. Zo klonk regelmatig de vraag of de minister wel weet hoe warm het op de eilanden kan zijn. Ook wordt haar voorstel als koloniale bemoeienis afgedaan. De gedeputeerden Den Heyer en Thielman wezen erop dat de inwoners Caribisch Nederland vaak al noodgedwongen beknibbelen op hun energieverbruik. „Omdat 40% van onze bevolking onder het bestaansminimum leeft en de tarieven voor water en elektriciteit aanzienlijk hoger liggen dan in Europees Nederland, rantsoeneren veel burgers al noodgedwongen op energieverbruik.”