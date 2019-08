Verdachte (16) zat bij gedode Megan in de klas

De vlag hangt halfstok bij het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Ⓒ ERALD VAN DER AA

BREDA - De 16-jarige jongen die maandag is opgepakt voor de dood van de 15-jarige Megan in Breda, zat afgelopen schooljaar bij haar in de klas. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie tegenover De Telegraaf.