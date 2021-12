Loosdrechter opgepakt wegens versturen drugs per post: ruim 47.000 XTC-pillen in pakket naar Vietnam

Er werden drie vrouwen van 37, 34 en 23 jaar en twee mannen van 35 en 33 jaar aangehouden voor het verzenden van ruim 47.000 XTC-pillen naar Vietnam. Die verdachten komen uit Almere, Loosdrecht en Assen. Zij werden voorgeleid en zitten nog vast. In een tweede onderzoek pakte de politie woensdag 8 december de 19-jarige Zaandammer op. Hij zou 14,2 kilogram XTC naar Laos hebben verzonden.

Rechercheurs van het Post Interventie Team (PIT) van de Landelijke Eenheid kwamen de verdachten op het spoor tijdens onderzoeken onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Het PIT startte deze onderzoeken naar aanleiding van het inleveren van deze postpakketten.

47.000 XTC-pillen

In het eerste onderzoek was het Flexibel Interventie Team van de Dienst Infrastructuur in Assen getuige van een overdracht van pakketten met verdovende middelen. Daarop heeft de politie dinsdag de eerste vijf verdachten aangehouden. Bij het doorzoeken van vier woningen in Assen en Almere werden onder andere een grote hoeveelheid XTC-pillen, ketamine, administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

De politie denkt dat de aangehouden verdachten onderdeel zijn van een criminele organisatie. Een organisatie die tot doel heeft het verzenden van grote hoeveelheden verdovende middelen naar het buitenland via pakketdiensten.

14,2 kg XTC

Bij het tweede onderzoek naar de 14,2 kilogram XTC identificeerde het politieteam de verdachte bij het inleveren van het postpakket met drugs. De rechercheurs doorzochten na de aanhouding de woning van de verdachte. Hier vonden zij onder andere verdovende middelen en digitale gegevensdragers. Naast het verstuurde pakket met drugs, nam de politie ook deze spullen in beslag.