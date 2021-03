China en VS gaan confrontatie niet uit de weg bij topoverleg

Ministers uit de VS en China zitten donderdag om de tafel in Alaska. Het gaat om het eerste topoverleg tussen de grootmachten sinds het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Ook zijn regering heeft al duidelijk gemaakt de confrontatie met China niet uit de weg te gaan.

Bij het gesprek schuift onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan. Die reisde de afgelopen dagen door Azië, waar hij stevige kritiek uitte op China. De minister verweet Peking onder meer de autonomie van Hongkong systematisch te ondermijnen en de mensenrechten te schenden in Tibet en Xinjiang. In Xinjiang wordt de Oeigoeren-minderheid volgens critici onderdrukt.

Blinken heeft eerder al duidelijk gemaakt dat hij de bijeenkomst in Alaska wil aangrijpen om zijn zorgen in heldere bewoordingen te delen met zijn Chinese collega's. Een woordvoerder van het Chinese ministerie liet donderdag weten dat de Amerikanen niet hoeven te rekenen op toezeggingen over gevoelige punten. „China heeft geen ruimte om concessies te doen over kwesties met betrekking op zijn soevereiniteit, veiligheid en kernbelangen.”