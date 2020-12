Politie en advocaten terughoudend over beschieting kantoor Utrecht

Iets na het middaguur rukte de politie uit met kogelwerende vesten naar het pand, waar De Leon en Yassine Bouchikhi kantoor houden. Beide staan verdachten bij in grote liquidatie- en drugszaken. Bouckihki staat een cliënt bij in de liquidatiezaak Marengo en De Leon heeft een verdachte in de martelcontainerzaak rond Roger ‘Piet Costa’ P. Het lijkt erop dat er drie kogelgaten in het pand zitten, maar niemand wil er iets over zeggen. De politie doet uitgebreid forensisch onderzoek.

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat een pand van een advocaat is beschoten. In augustus werd het pand van Kuijpers & Nillesen Advocaten in Amsterdam onder vuur genomen. Ook Jan-Hein Kuijpers staat verdachten bij in een grote drugs- en liquidatiezaken en heeft eveneens een verdachte in de zaak rond Roger P.