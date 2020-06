Zomer ver te zoeken: langdurige regen op komst

Kampeerder in Nederland krijgen de komende 24 uur veel regenwater te verwerken. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De zomer is dinsdag en woensdag ver te zoeken in Nederland. Met name het zuiden, zuidoosten en midden van het land krijgen te maken met langdurige regen. Regionaal kan volgens Weeronline 30 millimeter water vallen in het komende etmaal: een tegenvaller voor de mensen die al in eigen land op de camping staan.