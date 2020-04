’Mondkapjes kunnen rol spelen in exit-strategie’

Onze verslaggever Inge Lengton is erbij, volg haar verslag onderaan op Twitter

Dat zeggen RIVM-directeur Jaap van Dissel en GGD-directeur Sjaak de Gouw donderdagochtend in de Tweede Kamer. Op dit moment gaan de beschikbare mondkapjes nog naar de zorg, waar al flinke tekorten zijn. Maar als de voorraad mondkapjes groeit, zouden die breder uitgedeeld kunnen worden.

Van Dissel denkt daarbij aan mensen met een contactberoep zoals kappers of fysiotherapeuten. Hij noemde ook de horeca. „We kunnen mondkapjes een rol toebedelen in de context van een bepaalde exit-strategie”, zegt Van Dissel. Volgens De Gouw zijn er over ’drie tot vier weken’ zo veel mondkapjes dat ook contactberoepen er aanspraak op kunnen maken.

Hij ziet het nog altijd niet zitten om iedereen in het openbaar mondkapjes te laten dragen. Dat creëert volgens Van Dissel ’schijnveiligheid’ en zou ervoor zorgen dat mensen met klachten toch denken naar buiten te kunnen gaan. Dat andere landen hier wel voor kiezen, komt volgens de RIVM-directeur onder meer omdat het daar door kleinere winkels moeilijker is om genoeg afstand te houden.

Maar Nederland bereidt zich al wel voor op breder gebruik van mondkapjes. „We bestellen en kopen nu wat we kunnen”, zegt De Gouw. De bestellingen zijn groter dan de aantallen die nodig zijn in de zorg. „Daarmee bouwen nu al ruimte in in het kader van een exit-strategie. Die ruimte wordt in feite nu al ingekocht.”

Antistoffen

Van Dissel vertelde ook dat ongeveer 3 procent van de Nederlanders inmiddels antistoffen tegen corona heeft opgebouwd. Die zijn niet automatisch immuun, maar hebben wel ’een vorm van afweer’ opgebouwd, zegt de RIVM-directeur. Dat blijkt uit testen onder duizenden bloeddonors door Sanquin. Doorgerekend naar de complete bevolking zouden dan ’enkele honderdduizenden mensen’ antistoffen hebben opgebouwd, zegt Van Dissel.

Of deze mensen ook immuun zijn voor corona, is niet duidelijk. Van Dissel zei vorige week dat niet iedereen met die het virus heeft gehad, automatisch immuun is. Mensen met milde klachten hebben daar mogelijk niet genoeg antistoffen voor opgebouwd.

Maar volgens onderzoek van Sanquin hebben mensen met milde klachten niet per definitie minder antistoffen. Van Dissel: „Dat is iets wat we domweg nog niet weten, dat moeten we nog leren.” De RIVM-directeur zegt wel dat mensen met antistoffen ’een vorm van afweer’ hebben opgebouwd, die kan helpen.

Minder druk op de zorg

De druk op de zorg is inmiddels flink afgenomen. Zo is het aantal coronapatiënten op de intensive care inmiddels gezakt tot iets minder dan 1200. Maar dat moet in elk geval nog gehalveerd worden, voordat de ic’s ook weer genoeg ruimte hebben voor de reguliere zorg.

„De druk is eraf, er ontstaat wat meer lucht”, zegt Van Dissel. „Maar we zijn er nog lang niet.” Zo zijn er nog altijd ziekenhuizen waar complete afdelingen alleen worden gebruikt voor de verpleging van coronapatiënten. „Het aantal coronapatiënten op de ic moet onder 600 liggen om terug te gaan naar een normale bezetting”, zegt Van Dissel.

Hij concludeert ook dat het aantal patiënten in verpleeghuizen nog steeds toeneemt, al vlakt het aantal locaties met een besmetting wel af. Het gaat nu om 900 locaties, met zo’n 4000 patiënten, meldt Van Dissel.

Volgens de RIVM-directeur is het niet altijd makkelijk voor verplegers om zich te houden aan de hygiënemaatregelenin verpleeghuizen, vooral bij zwaar dementerende patiënten. Dat is in normale tijden al moeilijk, en met de strengere maatregelen rondom corona alleen maar pittiger.

De Tweede Kamer wordt donderdagochtend door experts bijgepraat over de situatie rondom corona. Dat gaat ook over de verpleeghuizen, waar medewerkers te weinig beschermingsmiddelen hebben en het coronavirus om zich heen grijpt. Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), schuift daarvoor aan. Daarnaast kunnen Kamerleden vragen stellen aan Ronnie van Diemen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Onze verslaggever Inge Lengton is erbij, volg haar verslag op Twitter: