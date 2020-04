’Zo’n 3% Nederlanders heeft antistoffen tegen corona’

Onze verslaggever Inge Lengton is erbij, volg haar verslag onderaan op Twitter

Dat zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel donderdagochtend in de Tweede Kamer. Het blijkt uit testen onder duizenden bloeddonors door Sanquin. Van hen heeft ongeveer 3 procent al antistoffen tegen corona opgebouwd. Doorgerekend naar de complete bevolking zou dat op ’enkele honderdduizenden mensen’ neerkomen, zegt Van Dissel.

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat dit percentage in coronabrandhaarden een stuk hoger zou liggen, zegt de RIVM-directeur.

De druk op de zorg is inmiddels flink afgenomen. Zo is het aantal coronapatiënten op de intensive care inmiddels gezakt tot iets minder dan 1200. Maar dat moet in elk geval nog gehalveerd worden, voordat de ic’s ook weer genoeg ruimte hebben voor de reguliere zorg.

„De druk is eraf, er ontstaat wat meer lucht”, zegt Van Dissel. „Maar we zijn er nog lang niet.” Zo zijn er nog altijd ziekenhuizen waar complete afdelingen alleen worden gebruikt voor de verpleging van coronapatiënten. „Het aantal coronapatiënten op de ic moet onder 600 liggen om terug te gaan naar een normale bezetting”, zegt Van Dissel.

Hij concludeert ook dat het aantal patiënten in verpleeghuizen nog steeds toeneemt, al vlakt het aantal locaties met een besmetting wel af. Het gaat nu om 900 locaties, met zo’n 4000 patiënten, meldt Van Dissel.

Volgens de RIVM-directeur is het niet altijd makkelijk voor verplegers om zich te houden aan de hygiënemaatregelenin verpleeghuizen, vooral bij zwaar dementerende patiënten. Dat is in normale tijden al moeilijk, en met de strengere maatregelen rondom corona alleen maar pittiger.

De Tweede Kamer wordt donderdagochtend door experts bijgepraat over de situatie rondom corona. Dat gaat ook over de verpleeghuizen, waar medewerkers te weinig beschermingsmiddelen hebben en het coronavirus om zich heen grijpt. Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), schuift daarvoor aan.

Daarnaast kunnen Kamerleden vragen stellen aan Sjaak de Gouw, directeur bij de GGD en de GHOR. Die laatste organisatie coördineert de geneeskundige hulp bij crises en rampen, de GGD gaat over het testbeleid. Tot slot schuift net als vorige week Ronnie van Diemen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan.

