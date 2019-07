Onduidelijk of getuige MH17 gaat praten

Dat zegt hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops in reactie op het bericht dat een Oekraïense eenheid voor speciale operaties de militaire commandant van de pro-Russische separatisten heeft opgepakt.

Tsemach zou destijds commandant zijn geweest van de luchtverdediging in de stad Snizjne, dicht bij de plek waar de Buk-raket die vlucht MH17 trof werd afgeschoten. Hij zou misschien kunnen vertellen wie het commando voerde over de raketinstallatie.

Overlevering aan Nederland is hoe dan ook geen optie, zegt Knoops. Oekraïne levert geen onderdanen uit. Dat het land deel uitmaakt van het Joint Investigation Team dat het neerschieten van het vliegtuig onderzoekt, maakt niet uit, zegt Knoops.

De Oekraïense deelname aan het JIT kan wel een voordeel zijn als Nederland een rechtshulpverzoek doet om Tsemach als getuige te mogen horen. Als dat wordt gehonoreerd ligt het voor de hand dat dat gebeurt in Oekraïne, of via Skype.

Tsemach is niet verplicht om vragen te beantwoorden, zegt Knoops. „Hij kan zich waarschijnlijk ook beroepen op zijn geheimhoudingsplicht. Als militair commandant die waarschijnlijk kennis heeft over staatsgeheimen, zal hij geen militair strategische informatie delen in een lopend conflict. Hoe dan ook is het speelveld vrij beperkt.”