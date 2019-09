Debat over zaak-Wilders, maar na uitspraak rechter

Tot grote teleurstelling van Wilders.

„Het is alsof je tegen iemand die ter dood veroordeeld is zegt: we kijken of er iets niet klopt, maar dan na je executie.”

De kans bestaat immers dat Wilders dan al is veroordeeld. Toch vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat het niet gepast is om een Kamerdebat te voeren terwijl de zaak nog onder de rechter is. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, gesteund door Denk, willen wachten.

Van de rest van de partijen, een grote minderheid, had het debat nu al mogen plaatsvinden. Die partijen vinden dat de Kamer voldoende te bespreken heeft, zonder dat de rechter daarmee wordt gehinderd. ,,Het gaat namelijk ook over informatievoorziening aan ons’’, aldus SGP-Kamerlid Bisschop. SP-Kamerlid Van Nispen vindt dat er best in de Tweede Kamer over het proces kan worden gesproken, juist omdat er een scheiding der machten is. Het debat moet dan ook los worden gezien van de strafzaak, vindt hij.

Wilders is teleurgesteld in collega’s die nu in meerderheid bepalen dat het woord eerst aan de rechter is. ,,De coalitie en Denk hebben nul solidariteit met een collega. Dit komt allemaal door ambtenaren die mij haten, het debat na de uitspraak is mosterd na de maaltijd.’’