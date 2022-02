Noodtoestand buurlanden vanwege vluchtelingen uit Oekraïne

Moldavië is net als Oekraïne een voormalige Sovjet-republiek. Het land heeft ook, net als Oekraïne, een afvallige pro-Russische regio. Dit is Transnistrië. Die streek, ongeveer zo groot als Noord-Holland, is feitelijk zo goed als onafhankelijk maar wordt door niemand erkend. Transnistrië grenst aan Oekraïne. In de regio is een onbekend aantal Russische militairen gestationeerd, tot ongenoegen van de regering van Moldavië. Oekraïne zei vorige week dat de Russische militairen in Transnistrië betrokken zouden kunnen worden bij een aanval op Oekraïne.

Het Russische ministerie van Defensie liet donderdag via persbureau Interfax weten dat zijn militairen in Transnistrië een „antiterreuroefening” houden.

Sinds de militaire actie van Poetin in de Oekraïne zijn veel mensen in Kiev gaan schuilen in metrostations. Anderen kiezen ervoor om de stad te ontvluchten per bus of trein.

Nadat het luchtalarm afging kwamen beelden binnen van automobilisten in files die de stad willen ontvluchten. Veel mensen vertrokken naar schuilkelders en metrostations. Andere foto’s tonen hoe mensen in groepen op straat staan te bidden.

Ook zou het druk zijn bij de geldautomaten om cash te pinnen.

Litouwen

President Gitanas Nauseda van Litouwen heeft het parlement gevraagd de noodtoestand uit te roepen in het land. Hij reageert daarmee op de Russische inval in het bevriende Oekraïne. Samen met andere Baltische staten en Polen heeft Litouwen een beroep gedaan op artikel 4 van de NAVO, waarin staat dat de lidstaten overleg zullen voeren als een van hen zich bedreigd voelt in zijn „territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid.” De ambassadeurs van de NAVO-landen zijn donderdagochtend in spoedberaad bijeen.

„Alleen een verenigde en krachtige reactie van het democratische Westen kan Rusland tegenhouden”, zegt Nauseda op Twitter. Volgens hem kan de toekomst van heel Europa afhangen van „hoe we de komende uren en dagen reageren.” Nauseda zegt dat de aanval op Oekraïne „miljoenen onschuldige mensen in gevaar brengt en de fundamenten van de internationale orde ondermijnt.”

Litouwen grenst niet direct aan Rusland, maar wel aan de Russische exclave Kaliningrad.

