Phillip Mehrtens pion in een gevaarlijk politiek steekspel Papoea's die piloot ontvoerden waarschuwen Europa: ’Jullie zijn allemaal verantwoordelijk’

De in West-Papoea ontvoerde Nieuw-Zeelandse piloot Phillip Mehrtens is een pion geworden in een gevaarlijk politiek steekspel. Ⓒ ANP/HH

Paro - Als het aan de gewapende rebellen in de afgelegen Papoea-regio ligt, komt de vorige week ontvoerde piloot pas vrij als West-Papoea onafhankelijk wordt. De kans dat dit gebeurt, is volgens Indonesië nihil. Dat land nam in 1969 de controle in het gebied over van Nederland. De blanke Nieuw-Zeelandse vliegenier Phillip Mehrtens is een pion geworden in een gevaarlijk politiek steekspel, waarin inmiddels ook Europa wordt getrokken.