Dekker: wijzigen naam incestslachtoffer makkelijker en goedkoper

Na het rapport-Nobel uit 2002 was het al eenvoudiger geworden om een naamswijziging door te voeren, maar incestslachtoffers bleken in de praktijk toch nog tegen de nodige belemmeringen op te lopen. Zo moeten ze nog langs een psycholoog of psychiater in de procedure en kunnen de kosten oplopen tot 835 euro.

Een naamsverandering is op dit moment alleen gratis als er een onherroepelijke veroordeling van de dader is. Dat is straks niet meer nodig. Ook hoeft een slachtoffer straks niet meer langs een onafhankelijke psycholoog of psychiater, aldus Dekker.