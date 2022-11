Pelosi niet herkiesbaar als leider Democraten na verlies Huis

Pelosi zegt wel aan te blijven als afgevaardigde om de belangen van haar district te blijven behartigen. Vorige week werd ze herkozen in San Francisco. In januari krijgt het Huis een nieuwe samenstelling na de tussentijdse verkiezingen. Daarvoor zullen de Democraten een nieuwe leider kiezen.

De 82-jarige Pelosi zit sinds 1987 in het Huis van Afgevaardigden. Ze klom op binnen de partij en werd de eerste vrouwelijke fractieleider in het Amerikaanse Congres (parlement). Ze nam de voorzittershamer van het Huis in 2007 voor het eerst in handen, toen de Democraten de meerderheid behaalden. Na 2011 raakte haar partij de controle kwijt, maar sinds 2019 geeft Pelosi weer leiding aan de Kamer.

Woensdag werd duidelijk dat de Republikeinen definitief de meerderheid in het Huis hebben veroverd bij de tussentijdse verkiezingen. Die nederlaag van de Democraten was verwacht, maar pakte uiteindelijk minder dramatisch uit dan ze vooraf vreesden. Pelosi zei eerder al blij te zijn dat de Democratische kandidaten in het hele land „de verwachtingen zwaar overtreffen.” Met nog zes zetels te verdelen hebben de Republikeinen er 218 in handen, de Democraten 211. De Republikein Kevin McCarthy wordt naar verwachting nu de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.