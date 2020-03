IND betaalt miljoen euro per week aan dwangsommen asielverzoeken

Met de huidige stand van zaken komt het boetebedrag dat de IND moet uitkeren dit jaar uit op ruim 50 miljoen euro. „De realiteit is dat de verplichting momenteel oploopt met een miljoen euro per week”, aldus de bewindsvrouw. Eerder was de inschatting dat er komend jaar 17 miljoen euro aan asielzoekers zou moeten worden betaald voor te trage procedures, maar dat is dus veel te rooskleurig ingeschat.

De kosten voor dwangsommen die de IND maakt als ze niet binnen zes maanden besluit over een asielaanvraag lopen al jaren op. Zo’n dwangsom kan bij een hoger beroep oplopen tot 15.000 euro per geval. Op die manier moest de dienst vorig jaar zo’n 6,5 miljoen euro uitkeren. Terwijl het aantal asielverzoeken de laatste jaren stabiel is.

En dan te bedenken dat minstens een kwart van de asielaanvragen überhaupt geen kans maakt op inwilliging omdat de aanvrager uit een veilig land komt.

’Dwangsommen uit asielwetgeving’

„De VVD wil af van de torenhoge dwangsommen voor asielzoekers”, zegt Kamerlid Becker. Eerder stelde ze voor de boetebedragen te verlagen. Inmiddels pleit ze ervoor het recht op dwangsommen uit de asielwetgeving te halen, iets dat niet zomaar is geregeld. Tot die tijd vraagt zij het kabinet de wet tijdelijk buiten werking te stellen.

De PVV pleitte eerder voor het stopzetten van de dwangsommen. Kamerlid Van Dijk: „Het is compleet gestoord dat de mensen die hier niet eens mogen zijn en die door de VVD al gratis geld, woning en zorg krijgen, nu ook nog eens worden beloond met zuurverdiend belastinggeld omdat ze te lang zouden moeten wachten tijdens de asielprocedure.”

Nederland is voor zover bekend het enige land in de EU met een dwangsomregeling voor asielzoekers. „Als de overheid te traag levert, is een dwangsom de prikkel om het werk wél op tijd te leveren”, vindt D66-Kamerlid Groothuizen, die het systeem van dwangsommen overeind wil houden. Hij wijst op de ’oliedomme’ bezuinigingen die de IND in 2016 troffen. Bovendien: dat de dienst zich zó misrekent, „daar word ik wel een beetje droevig van.”

Dat vindt PvdA-Kamerlid Kuiken ook. „Het kabinet spant het paard achter de wagen. Vanwege alle bezuinigingen lopen de wachttijden op en daardoor moet er nu 70 miljoen worden betaald. Dat is gewoon geld door de plee spoelen.” Tegelijkertijd lukt het maar niet om uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten, stelt Kuiken vast. „Deze staatssecretaris lijkt te vaak niet geschikt voor haar taak.”