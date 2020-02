Flatbrand Rotterdam: ’Bewoner in paniek naar beneden gesprongen’

Het trappenhuis aan de Havikhorst stond vol rook, waardoor de bewoners geen kant op konden. De brand brak even voor 20.00 uur uit in de kelder, bevestigt de veiligheidsregio. Er werd al snel opgeschaald.

Hulpdiensten zijn in groten getale ter plaatse. Er is een zogeheten ’gewondennest’ in een tram gecreëerd om snel mensen te kunnen helpen. De brand zelf is inmiddels onder controle.

Het Rode Kruis heeft een team van vrijwilligers opgetrommeld dat zich over de geëvacueerde bewoners ontfermd. „Ongeveer twintig bewoners worden opgevangen in een sporthal in Rotterdam”, zegt een woordvoerster. Het is nog niet bekend of ze daar ook vannacht moeten blijven.