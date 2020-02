Flatbrand Rotterdam: ’Bewoners in paniek naar beneden gesprongen’

Het trappenhuis aan de Havikhorst staat vol rook, waardoor de bewoners geen kant op kunnen, meldt RTV Rijnmond. De brand brak even voor 20.00 uur uit. Er werd al snel opgeschaald.

De portiekflat heeft vier verdiepingen. Volgens de regionale zender zijn enkele bewoners vanaf de tweede verdieping in paniek naar beneden gesprongen. Daarbij zouden drie mensen gewond zijn geraakt.

De brand is inmiddels onder controle, maar de oorzaak is nog niet bekend. Hulpdiensten zijn in groten getale ter plaatse.

Later meer.